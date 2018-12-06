شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يباشر 51 بلاغاً من أمطار الأربعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمطار خفيفة ومن متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ‏أنه تم العمل على تطبيق خطط الأمطار المعدة مسبقاً ونشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة وكذلك تفعيل مركز عمليات الطوارئ بعدة إدارات.

وقد وردت البلاغات الى الدفاع المدني والبالغ عددها 51 بلاغاً في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم ترك الأطفال بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.