شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخرج تزيل 116 سيارة تالفة.. وتغلق 4 مخابز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الخرج)

رفعت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة النظافة وأزالت السيارات التالفة وذلك ضمن أعمال حملة إزالة التوث البصري بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة.

‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن الحملة تأتي ضمن جهود وكالة الخدمات البلدية ممثلة في إدارة النظافة، بإزالة المخالفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية، ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات.

وتقوم الحملة حالياً برفع أعداد كبيرة من المركبات التالفة من الصناعية بعد أن تم رصد جميع المركبات ووضع الملصقات حيث تم رفع إلى الآن 116 سيارة وجاري العمل لجميع المركبات، وبعد انتهاء المدة المحددة يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع إدارة المرور والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات.

من جهة أخرى، قام قسم الرقابة الصحية بالبلدية بحملة على المخابز وذلك لعدم استيفاء الشروط الصحية ومخالفة التخزين وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين، وتمت مصادرة مواد وأدوات غير صالحة للاستخدام تظهر عليها علامات التلف حيث تم إغلاق أربعة مخابز وتطبيق الغرامات عليهم حسب الأنظمة واللوائح.