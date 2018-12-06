شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. بلسم يداوي 21 ألف مصاب يمني في 5 دول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهدت مستشفيات خمس دول مبادرة إنسانية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمثلت في استقبال المستشفيات أكثر من 21 ألف مصاب وجريح يمني، وذلك مواصلة منه في تقديم العلاج للجرحى والمصابين اليمنيين.

وبلغ عدد المصابين اليمنيين الذين شملتهم المبادرة 21.062 مصابا وجريحا يمنيا، تم تقديم العلاج لهم في مستشفيات خمس دول، هي الجمهورية اليمنية، الأردن، السودان، الهند، السعودية التي كان لها النصيب الأكبر في استقبال المصابين والجرحى اليمنيين.

ففي اليمن، تم علاج 6452 جريحاً ومصاباً يمنياً بمستشفيات القطاع الخاص في الداخل اليمني، فيما تم علاج 1000 جريح ومصاب في المراكز الطبية المتخصصة اليمنية بإصابات العيون، وتم نقل 534 حالة للعلاج في المملكة الأردنية الهاشمية، و280 حالة إلى جمهورية السودان، فيما أحيلت حالة واحدة إلى جمهورية الهند، كما استقبلت المستشفيات السعودية 12795 جريحاً ومصاباً، ليصبح العدد الإجمالي 21062 جريحا ومصابا.