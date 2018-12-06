شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط السنوسي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية المعين حديثا اللواء طيار عبدالله الطويلعي.

وهنأ الفيصل اللواء الطويلعي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته عبر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكدا أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.