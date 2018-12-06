شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يرأس اجتماع قادة دول مجلس التعاون.. الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

ينعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض الأحد المقبل.

وعبر الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني عن فخره واعتزازه بتكليفه من خادم الحرمين الشريفين، بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأوضح أن القادة سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، معربا عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.

ماذا يبحث القادة خلال الاجتماع؟

- موضوعات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك

- ما أنجز في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية

- النظر في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة