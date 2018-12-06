"نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قررت شركة "نستله" سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي على جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.

ووفق "رويترز"، قال فرع "نستله" في ألمانيا على موقعه الإلكتروني مساء أمس الأربعاء: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجاً من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع.. ندعوكم للتوجه فوراً إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".

وحذرت "نستله" الآباء من استخدام منتج ألفامينو، إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأوضحت أنه من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.

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