قررت شركة "نستله" سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي على جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.
ووفق "رويترز"، قال فرع "نستله" في ألمانيا على موقعه الإلكتروني مساء أمس الأربعاء: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجاً من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع.. ندعوكم للتوجه فوراً إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".
وحذرت "نستله" الآباء من استخدام منتج ألفامينو، إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأوضحت أنه من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.
]]>
شكرا لقرائتكم خبر عن "نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .