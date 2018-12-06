في رد قوي وعقب تغريدة "ترامب".. "الفالح": لا أحتاج لإذن أحد لخفض إنتاج النفط

محمد بن مسعود - الدمام - قال قبيل اجتماع "أوبك": واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا نفعل"

قال وزير الطاقة خالد الفالح، الخميس، إن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سلوكها.

وأضاف "الفالح"، قبل اجتماع لـ"أوبك" في فيينا، إن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل". وأضاف: "لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج.

ووفق تقرير نشرته "سكاي نيوز"، اليوم، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الأربعاء في تغريدة الدول الأعضاء في "أوبك" إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكداً أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وكتب "ترامب" في تغريدة: "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وأكد وزير النفط، الخميس، أن "أوبك" تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي؛ من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وقال: إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء"، وفق النسب المئوية لإنتاجها.

ورأى "الفالح" أن خفضاً بمقدار "مليون برميل يومياً" مرغوب فيه دون أن يحدد ما إذا كان هذا الخفض عن مستوى الأهداف التي حددت في نهاية 2016 أو عن حجم إنتاج المجموعة في أكتوبر ونوفمبر.

وبلغ إنتاج "أوبك" في أكتوبر 32.99 مليون برميل يومياً، حسب وكالة الطاقة الدولية، بينما أعلنت السعودية عن زيادة في إنتاجها في نوفمبر.

وبينما يرى عدد من المحللين أن خفض الإنتاج مليون برميل يومياً لن يكون كافياً لإعادة التوازن إلى الأسواق، تراجعت الأسعار بنسبة 5 بالمائة بعد تصريحات الوزير "الفالح".

وحوالي الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير إلى 58.62 دولاراً بعد خسارته 2.94 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأربعاء.