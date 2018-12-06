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محمد بن مسعود - الدمام - كرَّمت صحة الشرقية، ممثلة بإدارة التمريض، 200 ممرض وممرضة انتدبوا لموسم حج 1439هـ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة الشرقية، أنها حظيت بشرف المشاركة في المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة بكوادر تمريضية من مختلف التخصصات. وقال مدير عام صحة الشرقية إن الممرضين المنتدبين للحج استحقوا الدعم والتكريم؛ تقديراً لجهودهم كأبطال صحة بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث ترجمت جهودهم كل مشاعر المهنية والإنسانية لخدمة مرضى ضيوف الرحمن.

"صحة الشرقية" تكرم 200 ممرض وممرضة شاركوا في موسم الحج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06 كرَّمت صحة الشرقية، ممثلة بإدارة التمريض، 200 ممرض وممرضة انتدبوا لموسم حج 1439هـ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة الشرقية، أنها حظيت بشرف المشاركة في المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة بكوادر تمريضية من مختلف التخصصات. وقال مدير عام صحة الشرقية إن الممرضين المنتدبين للحج استحقوا الدعم والتكريم؛ تقديراً لجهودهم كأبطال صحة بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث ترجمت جهودهم كل مشاعر المهنية والإنسانية لخدمة مرضى ضيوف الرحمن. 06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440 03:19 PM كرَّمت صحة الشرقية، ممثلة بإدارة التمريض، 200 ممرض وممرضة انتدبوا لموسم حج 1439هـ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. وأوضحت مديرة إدارة التمريض بصحة الشرقية، أنها حظيت بشرف المشاركة في المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة بكوادر تمريضية من مختلف التخصصات. وقال مدير عام صحة الشرقية إن الممرضين المنتدبين للحج استحقوا الدعم والتكريم؛ تقديراً لجهودهم كأبطال صحة بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث ترجمت جهودهم كل مشاعر المهنية والإنسانية لخدمة مرضى ضيوف الرحمن.

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المصدر : الخليج 365