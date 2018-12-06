"آل سالم" ينال الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل راشد مهدي آل سالم اليامي، الذي يعمل بالقيادة المدرسية بإدارة "تعليم جدة"، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك خالد، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات السعودي.
وكان عنوان الرسالة: التخطيط للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز باستخدام السلاسل الزمنية حتى عام ١٤٥٠.
وتقدم "الخليج 365" التهنئة للدكتور "آل سالم"، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح.
"آل سالم" ينال الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
حصل راشد مهدي آل سالم اليامي، الذي يعمل بالقيادة المدرسية بإدارة "تعليم جدة"، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك خالد، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات السعودي.
وكان عنوان الرسالة: التخطيط للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز باستخدام السلاسل الزمنية حتى عام ١٤٥٠.
وتقدم "الخليج 365" التهنئة للدكتور "آل سالم"، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
03:18 PM
حصل راشد مهدي آل سالم اليامي، الذي يعمل بالقيادة المدرسية بإدارة "تعليم جدة"، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك خالد، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات السعودي.
وكان عنوان الرسالة: التخطيط للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز باستخدام السلاسل الزمنية حتى عام ١٤٥٠.
وتقدم "الخليج 365" التهنئة للدكتور "آل سالم"، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح.
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المصدر : الخليج 365
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