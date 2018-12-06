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انت الان تتابع مجدداً.. صفحة مزورة تنتحل شعار "الخليج 365" وتمرر كذبة جديدة عنوانها "أسعار الطاقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "الخليج 365" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن تعديل بأسعار الطاقة، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة تؤكد مجدداً إفلاس مروّجيها، باعتمادهم سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم أحد محرريها.
وتؤكد "الخليج 365" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل، كما تودّ صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.
وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال الشهور الماضية إلى استغلال اسم "الخليج 365" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "الخليج 365".
مجدداً.. صفحة مزورة تنتحل شعار "الخليج 365" وتمرر كذبة جديدة عنوانها "أسعار الطاقة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "الخليج 365" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن تعديل بأسعار الطاقة، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة تؤكد مجدداً إفلاس مروّجيها، باعتمادهم سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم أحد محرريها.
وتؤكد "الخليج 365" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل، كما تودّ صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.
وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال الشهور الماضية إلى استغلال اسم "الخليج 365" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "الخليج 365".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
03:11 PM
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
03:32 PM
واقعة متكررة تؤكد إفلاس مروجيها واستغلالهم اسم "الخليج 365" ومصداقيتها لتمرير أباطيلهم
نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "الخليج 365" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن تعديل بأسعار الطاقة، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة تؤكد مجدداً إفلاس مروّجيها، باعتمادهم سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "الخليج 365" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة وباسم أحد محرريها.
وتؤكد "الخليج 365" عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل، كما تودّ صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.
وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال الشهور الماضية إلى استغلال اسم "الخليج 365" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "الخليج 365".
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المصدر : الخليج 365
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