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انت الان تتابع وزير الحرس الوطني يتفقد استعدادات مقر انطلاق مهرجان الجنادرية 33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفقّد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، قبل قليل، مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.
واطلع وزير الحرس الوطني على الاستعدادات الجارية قبل انطلاق المهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره بصفته حاضناً لوحدة الوطن وترابطه، وصعيداً متميزاً، يبرز تراثه وثقافته في إطار رسالته الحضارية والوطنية.
وحث الأمير خالد، أثناء زيارته، الجميع على بذل المزيد من الجهد؛ لكي يظهر هذا المهرجان بالصورة المشرّفة التي تعكس تراث المملكة وثقافتها.
وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ينطلق مهرجان الجنادرية في يوم الخميس ١٣/ ٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ 12/ ٢٠١٨م؛ بحفل افتتاح وحفل خطابي وأوبريت مصاحب له، بالإضافة إلى انطلاق سباق الهجن.
يشار إلى أن مهرجان الجنادرية في كل عام يستعرض أجنحة المناطق المشاركة بموروثها الشعبي "إحياء لتراث الآباء والأجداد"، من خلال برامج وفعاليات كثيرة؛ منها العروض الشعبية، والحرف اليدوية، والمقتنيات والمأكولات القديمة، بالإضافة لأجنحة القطاعات الحكومية والعسكرية المشاركة التي تستعرض أيضاً خدماتها وأبرز محتوياتها.
وزير الحرس الوطني يتفقد استعدادات مقر انطلاق مهرجان الجنادرية 33متعب البقمي الخليج 365 2018-12-06
تفقّد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، قبل قليل، مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.
واطلع وزير الحرس الوطني على الاستعدادات الجارية قبل انطلاق المهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره بصفته حاضناً لوحدة الوطن وترابطه، وصعيداً متميزاً، يبرز تراثه وثقافته في إطار رسالته الحضارية والوطنية.
وحث الأمير خالد، أثناء زيارته، الجميع على بذل المزيد من الجهد؛ لكي يظهر هذا المهرجان بالصورة المشرّفة التي تعكس تراث المملكة وثقافتها.
وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ينطلق مهرجان الجنادرية في يوم الخميس ١٣/ ٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ 12/ ٢٠١٨م؛ بحفل افتتاح وحفل خطابي وأوبريت مصاحب له، بالإضافة إلى انطلاق سباق الهجن.
يشار إلى أن مهرجان الجنادرية في كل عام يستعرض أجنحة المناطق المشاركة بموروثها الشعبي "إحياء لتراث الآباء والأجداد"، من خلال برامج وفعاليات كثيرة؛ منها العروض الشعبية، والحرف اليدوية، والمقتنيات والمأكولات القديمة، بالإضافة لأجنحة القطاعات الحكومية والعسكرية المشاركة التي تستعرض أيضاً خدماتها وأبرز محتوياتها.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
02:50 PM
رعاية خادم الحرمين.. تنطلق فعالياته في 13 الشهر القادم يبرز تراث المملكة
تفقّد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، قبل قليل، مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.
واطلع وزير الحرس الوطني على الاستعدادات الجارية قبل انطلاق المهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره بصفته حاضناً لوحدة الوطن وترابطه، وصعيداً متميزاً، يبرز تراثه وثقافته في إطار رسالته الحضارية والوطنية.
وحث الأمير خالد، أثناء زيارته، الجميع على بذل المزيد من الجهد؛ لكي يظهر هذا المهرجان بالصورة المشرّفة التي تعكس تراث المملكة وثقافتها.
وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ينطلق مهرجان الجنادرية في يوم الخميس ١٣/ ٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/ 12/ ٢٠١٨م؛ بحفل افتتاح وحفل خطابي وأوبريت مصاحب له، بالإضافة إلى انطلاق سباق الهجن.
يشار إلى أن مهرجان الجنادرية في كل عام يستعرض أجنحة المناطق المشاركة بموروثها الشعبي "إحياء لتراث الآباء والأجداد"، من خلال برامج وفعاليات كثيرة؛ منها العروض الشعبية، والحرف اليدوية، والمقتنيات والمأكولات القديمة، بالإضافة لأجنحة القطاعات الحكومية والعسكرية المشاركة التي تستعرض أيضاً خدماتها وأبرز محتوياتها.
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المصدر : الخليج 365
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