بابا الفاتيكان يعتزم زيارة الإمارات.. فبراير المقبل

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أعلن الفاتينكان، الخميس، أن البابا "فرنسيس" سيزور دولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الفاتيكان: البابا "فرنسيس" سيزور أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول "الأخوة الإنسانية".
وأضاف: "الحبر الأعظم" يلبي دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للبابا في منطقة الخليج العربي.
بابا الفاتيكان يعتزم زيارة الإمارات.. فبراير المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
أعلن الفاتينكان، الخميس، أن البابا "فرنسيس" سيزور دولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الفاتيكان: البابا "فرنسيس" سيزور أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول "الأخوة الإنسانية".
وأضاف: "الحبر الأعظم" يلبي دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للبابا في منطقة الخليج العربي.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
03:18 PM
للمشاركة في حوار عالمي حول "الأخوة الإنسانية"
أعلن الفاتينكان، الخميس، أن البابا "فرنسيس" سيزور دولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الفاتيكان: البابا "فرنسيس" سيزور أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول "الأخوة الإنسانية".
وأضاف: "الحبر الأعظم" يلبي دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للبابا في منطقة الخليج العربي.
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المصدر : الخليج 365
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