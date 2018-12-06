بابا الفاتيكان يعتزم زيارة الإمارات.. فبراير المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - للمشاركة في حوار عالمي حول "الأخوة الإنسانية"

أعلن الفاتينكان، الخميس، أن البابا "فرنسيس" سيزور دولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الفاتيكان: البابا "فرنسيس" سيزور أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول "الأخوة الإنسانية".

وأضاف: "الحبر الأعظم" يلبي دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للبابا في منطقة الخليج العربي.