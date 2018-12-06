بالفيديو.. هدف أكثر من رائع من منتصف ملعب المباراة

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت مباراة بوتيف ضد لوكوموتيف في الدوري البلغاري لكرة القدم بفوز الأول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس.

وشهدت المباراة تسجيل واحد من أجمل أهداف كرة القدم بعد أن نجح لاعب فريق بوتيف في استغلال تقدم حارس مرمى المنافس وأطلقها بنظام "اللوب" من منتصف الملعب لتسقط من فوق الحارس في الشباك .

ويحتل فريق بوتيف المركز الرابع في الدوري في حين يأتي فريق لوكوموتيف في المركز التاسع.