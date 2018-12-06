انت الان تتابع بالفيديو.. هدف أكثر من رائع من منتصف ملعب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - انتهت مباراة بوتيف ضد لوكوموتيف في الدوري البلغاري لكرة القدم بفوز الأول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس.
وشهدت المباراة تسجيل واحد من أجمل أهداف كرة القدم بعد أن نجح لاعب فريق بوتيف في استغلال تقدم حارس مرمى المنافس وأطلقها بنظام "اللوب" من منتصف الملعب لتسقط من فوق الحارس في الشباك .
ويحتل فريق بوتيف المركز الرابع في الدوري في حين يأتي فريق لوكوموتيف في المركز التاسع.
بالفيديو.. هدف أكثر من رائع من منتصف ملعب المباراةمحمد السيّد الخليج 365 2018-12-06
انتهت مباراة بوتيف ضد لوكوموتيف في الدوري البلغاري لكرة القدم بفوز الأول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس.
وشهدت المباراة تسجيل واحد من أجمل أهداف كرة القدم بعد أن نجح لاعب فريق بوتيف في استغلال تقدم حارس مرمى المنافس وأطلقها بنظام "اللوب" من منتصف الملعب لتسقط من فوق الحارس في الشباك .
ويحتل فريق بوتيف المركز الرابع في الدوري في حين يأتي فريق لوكوموتيف في المركز التاسع.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
02:44 PM
انتهت مباراة بوتيف ضد لوكوموتيف في الدوري البلغاري لكرة القدم بفوز الأول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس.
وشهدت المباراة تسجيل واحد من أجمل أهداف كرة القدم بعد أن نجح لاعب فريق بوتيف في استغلال تقدم حارس مرمى المنافس وأطلقها بنظام "اللوب" من منتصف الملعب لتسقط من فوق الحارس في الشباك .
ويحتل فريق بوتيف المركز الرابع في الدوري في حين يأتي فريق لوكوموتيف في المركز التاسع.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالفيديو.. هدف أكثر من رائع من منتصف ملعب المباراة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هدف أكثر من رائع من منتصف ملعب المباراة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .