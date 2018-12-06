"مكافحة التبغ" بالطائف تصادر وتتلف عدداً من المواد.. و5 آلاف ريال غرامات

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بلغت قيمة المخالفات التي حررتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف 5 آلاف ريال، بعد جولاتها الميدانية على منافذ البيع خلال الأسبوع الحالي، حيث صادرت وأتلفت الكثير من المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين.
وأوضح مدير برنامج مكافحة التدخين "دخيل الله الثقفي"، أن أمانة مواطن قادت فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لضبط ومخالفة منفذ بيع معسلات يقوم ببيع التمباك على صغار السن، ما يُشكل خطورة، ويكون له الأثر البالغ على صحتهم.
وقال "الثقفي" إنه من ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف في الحد من انتشار آفة التبغ استقبال بلاغات المواطنين من خلال تطبيق (مكافحة التدخين)، أو من خلال الاتصال على (937)، للوقوف على مخالفات نظام مكافحة التدخين في منافذ البيع.
"مكافحة التبغ" بالطائف تصادر وتتلف عدداً من المواد.. و5 آلاف ريال غراماتفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-06
بلغت قيمة المخالفات التي حررتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف 5 آلاف ريال، بعد جولاتها الميدانية على منافذ البيع خلال الأسبوع الحالي، حيث صادرت وأتلفت الكثير من المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين.
وأوضح مدير برنامج مكافحة التدخين "دخيل الله الثقفي"، أن أمانة مواطن قادت فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لضبط ومخالفة منفذ بيع معسلات يقوم ببيع التمباك على صغار السن، ما يُشكل خطورة، ويكون له الأثر البالغ على صحتهم.
وقال "الثقفي" إنه من ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف في الحد من انتشار آفة التبغ استقبال بلاغات المواطنين من خلال تطبيق (مكافحة التدخين)، أو من خلال الاتصال على (937)، للوقوف على مخالفات نظام مكافحة التدخين في منافذ البيع.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
02:36 PM
"أمانة مواطن" تقود لضبط أحد المحال يبيع التمباك لصغار السن
بلغت قيمة المخالفات التي حررتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف 5 آلاف ريال، بعد جولاتها الميدانية على منافذ البيع خلال الأسبوع الحالي، حيث صادرت وأتلفت الكثير من المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين.
وأوضح مدير برنامج مكافحة التدخين "دخيل الله الثقفي"، أن أمانة مواطن قادت فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لضبط ومخالفة منفذ بيع معسلات يقوم ببيع التمباك على صغار السن، ما يُشكل خطورة، ويكون له الأثر البالغ على صحتهم.
وقال "الثقفي" إنه من ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف في الحد من انتشار آفة التبغ استقبال بلاغات المواطنين من خلال تطبيق (مكافحة التدخين)، أو من خلال الاتصال على (937)، للوقوف على مخالفات نظام مكافحة التدخين في منافذ البيع.
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المصدر : الخليج 365
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