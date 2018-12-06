السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يدشن شعار "هيئة تقويم التعليم والتدريب"



الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب, وذلك خلال المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 "مهارات المستقبل.. تنميتها وتقويمها" مؤخراً.

ويعبر الشعار عن المزج بين العلم والتقنية الحديثة المطورة ويرمز إلى تحقيق الهدف وهو تقويم وتطوير وتحسين جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية

وأوضح المشرف العام على الاتصال والاعلام والمتحدث الرسمي للهيئة نايف بن مونس العبدلي, أن الشعار يأتي مواكباً للهيئة التي ستكون محققة بإذن الله لآمال وتطلعات الجميع، ومنفذة لتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة والسخية لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يخدم مستقبل الأجيال للارتقاء بمكانة المملكة إلى ما يتفق مع طُموح قيادتها وآمال شعبها.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

// انتهى //

15:01ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب, وذلك خلال المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 "مهارات المستقبل.. تنميتها وتقويمها" مؤخراً.ويعبر الشعار عن المزج بين العلم والتقنية الحديثة المطورة ويرمز إلى تحقيق الهدف وهو تقويم وتطوير وتحسين جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والارتقاء به إلى المستويات العالمية.وأوضح المشرف العام على الاتصال والاعلام والمتحدث الرسمي للهيئة نايف بن مونس العبدلي, أن الشعار يأتي مواكباً للهيئة التي ستكون محققة بإذن الله لآمال وتطلعات الجميع، ومنفذة لتوجيهات القيادة الرشيدة الداعمة والسخية لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يخدم مستقبل الأجيال للارتقاء بمكانة المملكة إلى ما يتفق مع طُموح قيادتها وآمال شعبها.يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.// انتهى //15:01ت م0136

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