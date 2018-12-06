السعودية اليوم / بلدي الجوف يعقد اجتماعه الـ 35 ويقر طرح سوق الخضار بسكاكا وضاحية وقارا

سكاكا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف اجتماعه الـ35 بمقر الأمانة اليوم, برئاسة رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين، وحضور الأعضاء.وأكد المجلس خلال الاجتماع ضرورة الاستعجال بطرح سوق الخضار بسكاكا، فيما جرى إقرار سوق خضار بضاحية قارا، ووضع حاويات على الطرق المؤدية للمتنزهات ومواقع تجمع المتنزهين، مع تركيب لوحات توعويه وارشادية للمحافظة على نظافة المتنزهات، دعياً إلى تحسين وتهذيب سوق الماشية الحالي بمدينة سكاكا ومواقع نقاط الذبح شمال وغرب سكاكا وقار والاستعجال بطرحها وتشغيلها، ومشدداً على ضرورة الاستعجال بتخصيص موقع مناسب لسوق ومسلخ للطيور لمدينة سكاكا.// انتهى //14:59ت م0130