السعودية اليوم / الدكتور أبا الخيل: المملكة تشارك المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م

الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسشكر معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته الكريمة لمنتدى "نزاهة" السابع، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م، الذي ينطلق الأحد القادم بفندق هيلتون جدة، بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من داخل وخارج المملكة.وأشار معاليه إلى أن المنتدى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي في هذا المجال، كما تسعى الهيئة إلى تسليط الضوء من خلال خبراء محليين ودوليين على مخاطر الفساد المالي والإداري وسبل التعامل معها، وذلك بالتعريف بمفهوم مخاطر الفساد، واستعراض آليات تحديد الأنشطة ذات المخاطر العالية، والوسائل المتاحة للحد من مخاطر الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.وأضاف أن الهيئة استهدفت في هذا المنتدى القيادات والمسؤولون بمكاتب تحقيق الرؤية، والمعنيون بمتابعة تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030، ووحدات دعم اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصون والمهتمون بموضوع المنتدى.وأكد الدكتور أبا الخيل أن الهيئة تتطلع لمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة كافة في ترسيخ وتعزيز ثقافة حماية النز­­­­­­اهة ومكافحة الفساد، ودعا المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى، والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr .// انتهى //14:56ت م0128