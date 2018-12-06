السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل الربيعان بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية

بريدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان اليوم, عمر بن ماضي الربيعان بمناسبة تعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة المنطقة على المرتبة الرابعة عشرة, وفهد بن محمد العواد بمناسبة تكليفه مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة.ورحب سموه بالجميع, مؤكداً على أهمية إبراء الذمة وخدمة المواطنين والمواطنات في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مباركاً لهم ذلك, مشدداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات كافة، وخدمة المواطنين والمواطنات في المنطقة, داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.من جهته قدما وكيل إمارة المنطقة المساعد الربيعان، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة العواد, شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الثقة, معبرين عن اعتزازهم بها, سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة, واعدين بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهود, مستنيرين بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم لما فيه خدمة للوطن.// انتهى //14:56ت م0127