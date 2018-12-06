السعودية اليوم / أمير نجران يصدر قراراً بترقية 139 موظفًا

نجران 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

أصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قراراً بترقية 139 موظفًا من منسوبي الإمارة، على وظائف قيادية وإشرافية وإدارية وتنفيذية، من المرتبة الثالثة ، إلى الثانية عشرة .

وحثّ سموه الموظفين على مواصلة الجهود بكل صدق وإخلاص وأمانة، لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في خدمة المواطن ، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

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14:55ت م

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