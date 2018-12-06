السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يوجه شركة الكهرباء والجهات المختصة لإعادة التيار إلى الأحياء السكنية بمحافظة بقعاء

عام / أمير منطقة حائل يوجه شركة الكهرباء والجهات المختصة لإعادة التيار إلى الأحياء السكنية بمحافظة بقعاء

حائل 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, شركة الكهرباء بالمنطقة والجهات المختصة بتكثيف الجهود والعمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطعت عنها خدمات الكهرباء بمحافظة بقعاء بالمنطقة جراء سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المحافظة , سائلًا الله للجميع السلامة , مؤكدًا سموه وقوفه مع المواطنين كافة.

// انتهى //

14:54ت م

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حائل 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, شركة الكهرباء بالمنطقة والجهات المختصة بتكثيف الجهود والعمل على سرعة إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء التي انقطعت عنها خدمات الكهرباء بمحافظة بقعاء بالمنطقة جراء سقوط أحد الأعمدة نتيجة الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المحافظة , سائلًا الله للجميع السلامة , مؤكدًا سموه وقوفه مع المواطنين كافة.// انتهى //14:54ت م0123

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