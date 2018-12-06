السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات متتالية يقتحمون الأقصى

عام / عشرات من المستوطنين اليهود وعبر مجموعات متتالية يقتحمون الأقصى
القدس المحتلة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 135 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية من باب المغاربة، مرورًا من أمام الجامع القبلي وحتى سطح المُصلى المرواني ووصولًا إلى منطقة باب الرحمة، وفيها تم الاستماع إلى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم من مرشدين متطرفين وسط وقفات وحركات تلمودية وتسجيل مصور للشرح والاقتحامات الاستفزازية التي تأتي تزامنًا مع رابع أيام ما يسمى بعيد "الحانوكاة" أو "الأنوار العبري"، الذي يستمر ليوم الاثنين القادم.
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14:52ت م
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