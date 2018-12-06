الان تتابع مستشفى الملك خالد للعيون يطلق 5 مبادرات تطوعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نفذ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 5 مبادرات في “تطوعي–صحة2″، وذلك انطلاقا من أهمية العمل التطوعي، وتماشيا مع رؤية 2030 لتحفيز التطوع ونشر ثقافة التطوع.

ففي مدينى حائل، نفذ المستشفى مبادرة (العيون لكم)، إذ أرسل فريقا طبيا متكاملا من الجراحين والأخصائيين لفحص وعلاج 100 حالة من المرضى من ضمنها عمليات الساد (عتامة العدسة) وبالتالي تخفيف قائمة الانتظار.

وتحت مسمى مبادرة (في غمضة عين) للتوعية بمخاطر أقلام الليزر قام فريق من الأطباء بالتوجه إلى المدارس في حي الشفاء في الرياض، ومنها ثانوية تميم بن أوس، وثانوية حي الشفاء، وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، وثانوية الشفاء، والقيام بمحاضرات توعوية للطلبة لرفع الوعي لديهم عن أضرار أقلام الليزر وعدم العبث بها.

كما زار فريق من الأطباء والأخصائيين العمال في محطة مترو الرياض تحت مسمى مبادرة (سلامة عينيك) بهدف نشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية عمل الإسعافات الأولية في حال تعرض العين لأي إصابة كيمائية أو إصابات سطحية ووزعت كتيبات توعوية بعدة لغات.

وتم أيضا إقامة ثلاث أركان توعوية في مستشفى الإيمان حيث قام الأطباء والأخصائيين بالتوعية عن أمراض العيون وكيفية الوقاية منها بالإضافة لركن فحص العين في مبادرة (بعينيك نهتم) كما تم إقامة ركن توعوي ترفيهي للأطفال.

كما أقيم معرض توعوي في مبادرة (ساعدني لأرى) للتشجيع على التبرع بالقرنية في جامعة الأميرة نورة وفي مركز غرناطة التجاري بهدف نشر ثقافة التبرع بالقرنية حيث إنه قرار إنساني نبيل ويدل على قمة العطاء لأن القصور الحاد في البصر بسبب أمراض القرنية هو من الأمراض المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتم توزيع كتيبات ومواد توعوية على زوار المركز التجاري وعلى طالبات الجامعة.

وتفاعل المشاركون في هذه المبادرات مع العمل التطوعي والذي يُعد ركيزة أساسية في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين لأي مجتمع إذ إنه ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجتمعات البشرية منذُ الأزل، وقد تمت تغطية هذه المبادرات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستشفى وكذلك في وسائل الإعلام المحلية.