خالد الفيصل يناقش مع السفير السوداني الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم (الخميس)، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي. استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم (الخميس)، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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