شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تدشن المرحلة الثانية من برنامج آليات التعامل مع قضايا التحرش في فروعها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

برعاية النائب العام، افتتحت أمس (الأربعاء) المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «إجراءات التعامل مع قضايا التحرش في فروع النيابة العامة» في فرع النيابة العامة بتبوك، وبمشاركة عدد من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك.

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة عدد من منسوبات ومنسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها أخيراً.

وقد تضمت ورشة العمل التعريف بنظام مكافحة جريمة التحرش وتناول مواد النظام وأهدافه ولاسيما أهم ما تضمنته المادة الخامسة في النظام والتي تخص الإجراءات التأديبية لممارسي سلوك التحرش في الجهات الحكومية من إداريين ومراجعين، حيث تناول الفريق المشترك عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع شكاوى التحرش وكذلك آليات التعامل مع الشكاوى الكيدية في قضايا التحرش، كما تضمت ورشة العمل تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق من شكاوى التحرش.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب قد وجه باستكمال ورش العمل في عدد من مناطق المملكة في المرحلة الثانية للتعريف بآليات العمل في قضايا التحرش استكمالا للمرحلة الأولى منها في هذا الشأن​.