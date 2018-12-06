شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أقمار الاستطلاع السعودية غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تطلق المملكة العربية السعودية بإذن الله غداً (الجمعة) أقمار الاستطلاع السعودية، والتي تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عند السابعة صباحاً.

تطلق المملكة العربية السعودية بإذن الله غداً (الجمعة) أقمار الاستطلاع السعودية، والتي تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عند السابعة صباحاً.

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