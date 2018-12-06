شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أستراليا للمواطنين: احذروا اتصالات المحتالين من أرقام تتبع جهات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حذرت سفارة المملكة العربية حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا جميع المواطنين والمواطنات من قيام أشخاص محتالين بالاتصال من أرقام تتبع لجهات أسترالية رسمية مثل الشرطة ومكتب الضريبة وغيرها تطلب دفع مبالغ مالية لأسباب مختلفة مثل وجود مخالفات أو قضايا في المحكمة أو عدم دفع الضريبة المطلوبة وأن عدم قيامكم بذلك سيؤدي للسجن الفوري وإلغاء التأشيرة. وأعربت السفارة عن أملها في عدم التجاوب لمثل هذه الاتصالات، وإبلاغ السلطات الأسترالية في حال التعرض لمحاولة احتيال على الرقم 131444 والتواصل عند الحاجة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم 0061432257277 أو رقم الاتصال الموحد لشؤون السعوديين 0096692003334.



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