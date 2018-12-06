شكرا لقرائتكم خبر عن 2.2 مليون ريال تسويات ودية بمكتب عمل الخبر خلال شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر، ممثلة بقسم التسوية الودية، أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال شهر نوفمبر بلغت 2.213.726 ريالاً.

وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أن المبالغ المستردة ما هي إلا حقوق العاملين الذي يسعى المكتب بأقسامه لحفظ حقوقهم وسرعة معالجة الدعاوي الواردة، مبيناً أن مجموع الدعاوي التي تم استقبالها خلال الفترة يزيد على 400 دعوى مسجلة، تم معالجة ما يزيد على 350 دعوى بالصلح أو التنازل أو إحالتها للهيئة الابتدائية، وتمت إعادة جدولة أكثر من 50 دعوى للشهر القادم، يذكر أن المبالغ المستردة لشهر أكتوبر بلغت 2.269.226 ريال.