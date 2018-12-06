شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس) أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة، عسير وجازان تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين تعاود السحب الرعدية الممطرة تكوّنها على منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة وحائل، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .