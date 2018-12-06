"الغذاء والدواء": لا "زيوت مهدرجة" بالصناعات الغذائية ومهلة للالتزام

محمد بن مسعود - الدمام - دعت للتقيد باللائحة الفنية السعودية "الدهون المتحولة" "الأحماض الدهنية"

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 "الدهون المتحولة"، "الأحماض الدهنية"، التي نصت على منع استخدام "الزيوت المهدرجة جزئياً" في الصناعات الغذائية.

وذكر المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن هذا الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/ 1/ 1428هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية، وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك.

وأشار إلى أن هذا التحرك يعتبر استكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية، والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية "WHO" الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية.

وأوضح حرص الهيئة على تجنّب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وأضاف "السلطان": الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/ 12/ 2019، كما تتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.