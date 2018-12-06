سرقَا "شاص" بتهديد السلاح ثم "لكزس".. تبادل لإطلاق النار بالدواسر يُسقط الجانييْن

محمد بن مسعود - الدمام - نتج عن المطاردة وتضيق الخناق إصابةُ قائد الدوريات الأمنية وأحد الجناة وحالتهما مستقرة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، تمكنت فجر اليوم من الإطاحة بالجناة المتهمين بسرقة "جيب لكزس" على طريق الرين، و"شاص" جديد تم سرقته من أحد الشركات المشغلة لشركات الاتصال تحت تهديد السلاح في وقت سابق.

وأكدت المصادر، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، تلقت بلاغاً من مواطن، أمس، عن المركبة المسروقة وأخرى يُشتبه بها، وانتقلت القوة الأمنية المشكّلة بمتابعة محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، وبإشراف مدير الشرطة.. وبعد رصد المركبات وأثناء المتابعة تعرضوا لإطلاق نار من الجناة، وتم الرد عليهم بالمثل مع تضيق الخناق عليهم، وتمكنوا بفضل من الله من القبض على الجناة (شخصين) في وقت قياسي مع ضبط المركبتين المسروقة.

وبيّنت مصادر أمنية لـ"الخليج 365"، أنه نتج عن الحادثة إصابة قائد الدوريات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر؛ فيما أصيب أحد الجناة، وكلاهما يتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة وحالتهما مستقرة.. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توفرها.

من جهته، أوضح المواطن "محمد التليدي" مالك المركبة المسروقة لـ"الخليج 365"، أنه -ولله الحمد- تم العثور على سيارته، بفضل من الله ثم بفضل جهود رجال الأمن الأبطال بمحافظة وادي الدواسر.

يشار إلى أن مواقع التواصل تداولت -الأيام الماضية- مقطع فيديو أظهر تعرض "سطحة" تُقل جيب لكزس، لطلق ناري من قِبَل مجهولين، وإصابة قائدها والاستيلاء على الجيب، على طريق الرين؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية جهودها في عدد من محافظات المنطقة، حتى تم "ضبهم" اليوم شمال محافظة وادي الدواسر.