مكلفة بأمر سامٍ.. أمير جازان يستقبل لجنة المجلس الصحي.. وقفت ميدانياً وتُواصل

محمد بن مسعود - الدمام - لبحـث الخـدمات الطبية بالمنطقة ووضع الحلول العاجلة ومتوسطة وطويلة المدى لها

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس المنطقة، اليوم، بمكتبه بديوان الإمارة، اللجنة المكلفة بناءً على الأمر السامي والموجه للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي لدراسة وضع الخدمات الصحية بالمنطقة.

ورحّب أمير منطقة جازان بأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة، مثمناً توجيهات واهتمام القيادة الرشيدة لما فيه مصلحة المنطقة وأهاليها، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة وضع الخدمات الصحية والحلول العاجلة والحلول متوسطة المدى وطويلة المدى؛ وذلك عقب قيام اللجنة صباح اليوم بالوقوف ميدانياً على مشروع مستشفى جازان العام ومشروع المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية، وستواصل اللجنة زياراتها لكل المشاريع الجاري تنفيذها والمناطق الجبلية والجنوبية والمستشفى التخصصي والرفع بتقرير مفصل للمقام السامي.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضع الخدمات الصحية بجازان عن سعادتهم بلقاء أمير منطقة جازان ونائبه، وما استمعوا إليه من توجيهات، سائلين الله تعالى أن يمدّ الجميع بعونه وتوفيقه؛ لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة ويحقق الصالح العام والرفع بالمستوى الصحي بالمنطقة.

يشار إلى أن اللقاء حضره وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي، وأمين عام مجلس منطقة جازان المهندس محمد عبدالحق.