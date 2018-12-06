مدير "مدني مكة" يدشن فعالية اليوم العالمي للتطوع

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مدير جامعة أم القرى وبشعار "معاً نتطوع"

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، الحفلَ الذي نظّمته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع اليوم الخميس تحت شعار "معاً نتطوع.. لرؤية طموحة" بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية؛ وذلك بحضور مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.

وشارك في الحفل عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية في مجال عمل الدفاع المدني، وقام المشاركون بجولة في أرجاء المعرض المقام بهذه المناسبة.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، أهمية العمل التطوعي ودوره في بناء الإنسان وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع بكامل أطيافه؛ كل بمقدرته.

وتم تكريم الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية المشاركة.

من ناحيته، قال "المطرفي": هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي ومضامينه كقيمة إنسانية نبيلة، وتشجيعاً للعطاء والمساهمة الفاعلة في بناء وخدمة الجوانب الاجتماعية والارتقاء بها.

وأضاف: انطلاقاً من أهداف رؤية 2030؛ فإن العمل التطوعي يتطلع إلى زيادة فاعلية العمل التطوعي وعدد المتطوعين؛ بما يسهم في الاستفادة من خبرات وقدرات أبناء المجتمع وإسهامهم في بناء المجتمع.