لنا_الأرض_والفضاء.. السعودية تطلق غداً قمري #سعودي_سات5

محمد بن مسعود - الدمام - في السابعة صباحاً.. ومدينة العلوم والتقنية: واجهنا التحديات بجهود شبابنا

تطلق السعودية في السابعة من صباح غد الجمعة، بإذن الله، #أقمار_استطلاع_سعودية، تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وغرّدت المدينة اليوم عبر هاشتاج #لنا_الأرض_والفضاء؛ قائلة: بجهود شبابنا، واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا؛ حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمري #سعودي_سات5.