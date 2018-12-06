- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع #لنا_الأرض_والفضاء.. السعودية تطلق غداً قمري #سعودي_سات5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطلق السعودية في السابعة من صباح غد الجمعة، بإذن الله، #أقمار_استطلاع_سعودية، تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وغرّدت المدينة اليوم عبر هاشتاج #لنا_الأرض_والفضاء؛ قائلة: بجهود شبابنا، واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا؛ حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمري #سعودي_سات5.
#لنا_الأرض_والفضاء.. السعودية تطلق غداً قمري #سعودي_سات5صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
تطلق السعودية في السابعة من صباح غد الجمعة، بإذن الله، #أقمار_استطلاع_سعودية، تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وغرّدت المدينة اليوم عبر هاشتاج #لنا_الأرض_والفضاء؛ قائلة: بجهود شبابنا، واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا؛ حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمري #سعودي_سات5.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:53 PM
في السابعة صباحاً.. ومدينة العلوم والتقنية: واجهنا التحديات بجهود شبابنا
تطلق السعودية في السابعة من صباح غد الجمعة، بإذن الله، #أقمار_استطلاع_سعودية، تم تصنيعهما بكفاءات وطنية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وغرّدت المدينة اليوم عبر هاشتاج #لنا_الأرض_والفضاء؛ قائلة: بجهود شبابنا، واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا؛ حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمري #سعودي_سات5.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، #لنا_الأرض_والفضاء.. السعودية تطلق غداً قمري #سعودي_سات5 ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن #لنا_الأرض_والفضاء.. السعودية تطلق غداً قمري #سعودي_سات5 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .