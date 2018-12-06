توقيع مذكرة تعاون بين "يونا" والمنظمة العالمية للتنمية في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - لتنفيذ برامج وأنشطة في مجالات التدريب والتطوير والتنظيم الإداري

شهد مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بجدة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد والمنظمة العالمية للتنمية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.

وتنصّ المذكرة التي وقّعها عن الاتحاد مديره العام عيسى خيره روبله، وعن المنظمة أمينها العام الدكتور أحمد بن سالم باهمام؛ على التعاون في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة لفائدة منسوبي وكالات الأنباء الأعضاء، وتقديم خدمة إعلامية للقضايا التنموية والإسلامية والإنسانية والأقليات المسلمة في العالم.

وحددت المذكرة مجالات التعاون المشترك وهي "تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة في مجالات الإعلام والتدريب والتطوير والتنظيم الإداري، خاصة في توحيد الجهود لمكافحة خطاب العنصرية والكراهية والتمييز العنصري ضد الإسلام، وتبادل الخبرات التي تؤمّن الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية، والإسهام في إعداد برامج إعلامية نوعية تحسن من أداء العمل الخيري والإنساني".

وركّزت المذكرة على تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين بما يؤمّن شراكة مؤسسية فاعلة، والسعي لإقامة البرامج والمشروعات والندوات والفعاليات التي تعرف إعلامياً بقضايا العالم الإسلامي، والإسهام في تقديم الدعم الإعلامي للمجتمعات المسلمة خارج دول منظمة التعاون الإسلامي للمحافظة على شخصيتها الثقافية الإسلامية والروابط الأسرية.

يُذكر أن المنظمة العالمية للتنمية هي منظمة إنسانية خيرية تنموية غير ربحية، تعنى بتقديم الخدمات التنموية والإغاثية والصحية والتعليمية والاقتصادية للمحتاجين في العالم دون تمييز أو تعصب، بعيداً عن التدخل في السياسة والصراعات العرقية، وتسهم في إيجاد حلول مستدامة للإنسانية.

ويُعتبر "يونا" جهازاً متخصصاً في منظمة التعاون الإسلامي، تأسس في 15 أكتوبر 2017، عوضاً عن وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا"، ويسعى إلى تعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية، وتنمية التعاون وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن، وتبادل الخبرات وبذل الجهود لتحقيق أقصى درجات التعاون بين الوكالات الأعضاء، ومكافحة خطاب الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا والتعريف بسماحة الإسلام.