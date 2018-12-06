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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" على الاعتماد كمركز رئيسي لإقامة دورة الإنعاش المتقدم لطب الأطفال (PALS).
وبهذا تكون الشؤون الأكاديمية قد حققت متطلبات الاعتمادات لمعظم البرامج التي تحتاج لاعتمادات وفق رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي، أن المركز أصبح جاهزاً لإقامة مثل هذه الدورات التي تُعنى بصحة وحياة الأطفال؛ موفراً خدماته في هذا الصدد لكامل المنطقة الجنوبية بجميع قطاعاتها الصحية؛ مساهماً في الرقي بالخدمات الطبية من خلال تدريب الكوادر الطبية من أطباء وفنيين في كل المجالات.
وأضاف "النعمي" أن المركز الخليج 365 أن قام بتنفيذ عدة دورات للإنعاش القلبي المتقدم للأطفال خلال الفترة من ٢٠١٤ و٢٠١٨، وأن اهتمام الوزير الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي بمثل هذه البرامج التي سميت ببرامج دعم الحياة، كان له أبلغ الأثر في تحقيق مثل هذه الإنجازات الكبيرة في اعتماد معظم البرامج التي تجاوزت ٩ برامج حتى الآن.
وتابع: هناك برنامجان سيتم اعتمادها في الأشهر القادمة؛ ليصل عدد البرامج المعتمدة إلى ١١ برنامجاً بإذن الله؛ لافتاً إلى تقدم الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" بالشكر والتقدير لكل مَن ساهم في إنجاح مهمة الوصول لهذه الاعتمادات من الطواقم الطبية وإدارات شؤون أكاديمية وتدريب بالمستشفيات.
"صحة جازان" تحصل على اعتماد إقامة "دورة الإنعاش المتقدم لطب الأطفال (PALS)"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
حصلت الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" على الاعتماد كمركز رئيسي لإقامة دورة الإنعاش المتقدم لطب الأطفال (PALS).
وبهذا تكون الشؤون الأكاديمية قد حققت متطلبات الاعتمادات لمعظم البرامج التي تحتاج لاعتمادات وفق رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي، أن المركز أصبح جاهزاً لإقامة مثل هذه الدورات التي تُعنى بصحة وحياة الأطفال؛ موفراً خدماته في هذا الصدد لكامل المنطقة الجنوبية بجميع قطاعاتها الصحية؛ مساهماً في الرقي بالخدمات الطبية من خلال تدريب الكوادر الطبية من أطباء وفنيين في كل المجالات.
وأضاف "النعمي" أن المركز الخليج 365 أن قام بتنفيذ عدة دورات للإنعاش القلبي المتقدم للأطفال خلال الفترة من ٢٠١٤ و٢٠١٨، وأن اهتمام الوزير الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي بمثل هذه البرامج التي سميت ببرامج دعم الحياة، كان له أبلغ الأثر في تحقيق مثل هذه الإنجازات الكبيرة في اعتماد معظم البرامج التي تجاوزت ٩ برامج حتى الآن.
وتابع: هناك برنامجان سيتم اعتمادها في الأشهر القادمة؛ ليصل عدد البرامج المعتمدة إلى ١١ برنامجاً بإذن الله؛ لافتاً إلى تقدم الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" بالشكر والتقدير لكل مَن ساهم في إنجاح مهمة الوصول لهذه الاعتمادات من الطواقم الطبية وإدارات شؤون أكاديمية وتدريب بالمستشفيات.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:50 PM
حصلت الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" على الاعتماد كمركز رئيسي لإقامة دورة الإنعاش المتقدم لطب الأطفال (PALS).
وبهذا تكون الشؤون الأكاديمية قد حققت متطلبات الاعتمادات لمعظم البرامج التي تحتاج لاعتمادات وفق رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور إبراهيم النعمي، أن المركز أصبح جاهزاً لإقامة مثل هذه الدورات التي تُعنى بصحة وحياة الأطفال؛ موفراً خدماته في هذا الصدد لكامل المنطقة الجنوبية بجميع قطاعاتها الصحية؛ مساهماً في الرقي بالخدمات الطبية من خلال تدريب الكوادر الطبية من أطباء وفنيين في كل المجالات.
وأضاف "النعمي" أن المركز الخليج 365 أن قام بتنفيذ عدة دورات للإنعاش القلبي المتقدم للأطفال خلال الفترة من ٢٠١٤ و٢٠١٨، وأن اهتمام الوزير الدكتور توفيق الربيعة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله النجمي بمثل هذه البرامج التي سميت ببرامج دعم الحياة، كان له أبلغ الأثر في تحقيق مثل هذه الإنجازات الكبيرة في اعتماد معظم البرامج التي تجاوزت ٩ برامج حتى الآن.
وتابع: هناك برنامجان سيتم اعتمادها في الأشهر القادمة؛ ليصل عدد البرامج المعتمدة إلى ١١ برنامجاً بإذن الله؛ لافتاً إلى تقدم الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ"صحة جازان" بالشكر والتقدير لكل مَن ساهم في إنجاح مهمة الوصول لهذه الاعتمادات من الطواقم الطبية وإدارات شؤون أكاديمية وتدريب بالمستشفيات.
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المصدر : الخليج 365
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