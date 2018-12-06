الصين تطالب كندا بإطلاق سراح المديرة المالية بـ"هواوي" فوراً

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طالبت وزارة الخارجية الصينية، بإطلاق سراح "مينج وانتشو"، رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، فوراً، بعد توقيفها في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ فقد دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى توضيح سبب مطالبتها للسلطات الكندية بتوقيف "وانتشو"، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"؛ فضلاً عن كونها ابنة مؤسس الشركة "رين تشينجفي"، والموقوفة قبل أيام خلال تواجدها بمطار في فانكوفر.
ووفق "فرانس برس"؛ فقد يتم تسليم "وانتشو" للولايات المتحدة؛ حيث يحقق الادعاء في نيويورك فيما إذا كانت "هواوي" تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وكشفت وزارة العدل الكندية في وقت سابق، عن أنه ستكون هناك جلسة استماع للنظر في إمكانية الإفراج عن مسؤولة "هواوي" المالية بكفالة، غداً الجمعة؛ إلا أنها لم تُفصح عن أي تفاصيل.
وقالت "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة الإلكترونيات الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، إنها تلقت "معلومات قليلة للغاية فيما يتعلق بهذه الاتهامات، ولا علم لها بأي خطأ ارتكبته "وانتشو".
الصين تطالب كندا بإطلاق سراح المديرة المالية بـ"هواوي" فوراًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
طالبت وزارة الخارجية الصينية، بإطلاق سراح "مينج وانتشو"، رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، فوراً، بعد توقيفها في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ فقد دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى توضيح سبب مطالبتها للسلطات الكندية بتوقيف "وانتشو"، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"؛ فضلاً عن كونها ابنة مؤسس الشركة "رين تشينجفي"، والموقوفة قبل أيام خلال تواجدها بمطار في فانكوفر.
ووفق "فرانس برس"؛ فقد يتم تسليم "وانتشو" للولايات المتحدة؛ حيث يحقق الادعاء في نيويورك فيما إذا كانت "هواوي" تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وكشفت وزارة العدل الكندية في وقت سابق، عن أنه ستكون هناك جلسة استماع للنظر في إمكانية الإفراج عن مسؤولة "هواوي" المالية بكفالة، غداً الجمعة؛ إلا أنها لم تُفصح عن أي تفاصيل.
وقالت "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة الإلكترونيات الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، إنها تلقت "معلومات قليلة للغاية فيما يتعلق بهذه الاتهامات، ولا علم لها بأي خطأ ارتكبته "وانتشو".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:35 PM
واشنطن تنتظر تسليمها للتحقيق حول انتهاك العقوبات ضد إيران
طالبت وزارة الخارجية الصينية، بإطلاق سراح "مينج وانتشو"، رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، فوراً، بعد توقيفها في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ فقد دعت الوزارة الولايات المتحدة إلى توضيح سبب مطالبتها للسلطات الكندية بتوقيف "وانتشو"، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"؛ فضلاً عن كونها ابنة مؤسس الشركة "رين تشينجفي"، والموقوفة قبل أيام خلال تواجدها بمطار في فانكوفر.
ووفق "فرانس برس"؛ فقد يتم تسليم "وانتشو" للولايات المتحدة؛ حيث يحقق الادعاء في نيويورك فيما إذا كانت "هواوي" تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وكشفت وزارة العدل الكندية في وقت سابق، عن أنه ستكون هناك جلسة استماع للنظر في إمكانية الإفراج عن مسؤولة "هواوي" المالية بكفالة، غداً الجمعة؛ إلا أنها لم تُفصح عن أي تفاصيل.
وقالت "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة الإلكترونيات الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، إنها تلقت "معلومات قليلة للغاية فيما يتعلق بهذه الاتهامات، ولا علم لها بأي خطأ ارتكبته "وانتشو".
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المصدر : الخليج 365
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