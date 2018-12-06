"الفالح": مرتاحون لأسعار النفط الحالية ولا نريد أي صدمة للسوق

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج ومشاركة الجميع مهمة

قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط.

وأضاف "الفالح"، في تصريحات له اليوم نقلتها "رويترز": خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ"أوبك بلاس"، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ومن المهم مشاركة كل المنتجين من خارج "أوبك" بأي اتفاق لخفض الإنتاج.