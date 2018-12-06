"الفالح": مرتاحون لأسعار النفط الحالية ولا نريد أي صدمة للسوق

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قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط.
وأضاف "الفالح"، في تصريحات له اليوم نقلتها "رويترز": خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ"أوبك بلاس"، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ومن المهم مشاركة كل المنتجين من خارج "أوبك" بأي اتفاق لخفض الإنتاج.
"الفالح": مرتاحون لأسعار النفط الحالية ولا نريد أي صدمة للسوقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط.
وأضاف "الفالح"، في تصريحات له اليوم نقلتها "رويترز": خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ"أوبك بلاس"، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ومن المهم مشاركة كل المنتجين من خارج "أوبك" بأي اتفاق لخفض الإنتاج.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
01:26 PM
قال: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج ومشاركة الجميع مهمة
قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط.
وأضاف "الفالح"، في تصريحات له اليوم نقلتها "رويترز": خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ"أوبك بلاس"، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ومن المهم مشاركة كل المنتجين من خارج "أوبك" بأي اتفاق لخفض الإنتاج.
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المصدر : الخليج 365
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