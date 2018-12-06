السعودية اليوم / اتحاد "يونا" والمنظمة العالمية للتنمية يتعاونان لتنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة

جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسوقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) والمنظمة العالمية للتنمية ، اليوم , مذكرة تعاون لتنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة موجهة لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء ، وتقديم خدمة إعلامية للقضايا التنموية والإسلامية والإنسانية والأقليات المسلمة في العالم . وذلك بمقر الاتحاد بمدينة جدة.وحددت المذكرة , التي وقعها عن الاتحاد مديره العام عيسى خيره روبله ، وعن المنظمة أمينها العام الدكتور أحمد بن سالم باهمام , مجالات التعاون المشترك بتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة في مجالات الإعلام والتدريب والتطوير والتنظيم الإداري ، خاصة في توحيد الجهود لمكافحة خطاب العنصرية والكراهية والتمييز العنصري ضد الإسلام ، وتبادل الخبرات التي تؤمن الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية ، والإسهام في إعداد برامج إعلامية نوعية تحسن من أداء العمل الخيري والإنساني.كما ركزت المذكرة على تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين بما يؤمن شراكة مؤسسية فاعلة ، والسعي لإقامة البرامج والمشروعات والندوات والفعاليات التي تُعرف إعلاميا بقضايا العالم الإسلامي ، والإسهام في تقديم الدعم الإعلامي للمجتمعات المسلمة خارج دول منظمة التعاون الإسلامي للمحافظة على شخصيتها الثقافية الإسلامية والروابط الأسرية.يذكر أن المنظمة العالمية للتنمية هي منظمة إنسانية خيرية تنموية غير ربحية ، تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها , وتعنى بتقديم الخدمات التنموية والإغاثية والصحية والتعليمية والاقتصادية للمحتاجين في العالم دون تمييز أو تعصب ، بعيداً عن التدخل في السياسة والصراعات العرقية، وتسهم في إيجاد حلول مستدامة للإنسانية.اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) , جهاز متخصص في منظمة التعاون الإسلامي تم تأسيسه في 15 أكتوبر 2017 ، عوضا عن وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) , ومن ضمن أهدافه تعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية ، وتنمية التعاون وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن ، علاوة على تبادل الخبرات وبذل الجهود لتحقيق أقصى درجات التعاون بين الوكالات الأعضاء ، ومكافحة خطاب الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا والتعريف بسماحة الإسلام.// انتهى //13:52ت م0102