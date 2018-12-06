السعودية اليوم / اختتام معرض "صحة ولياقة المرأة" في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل

الأحساء 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس، فعاليات معرض "صحة ولياقة المرأة"، الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالأحساء، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الإيدز, واستمر يومين، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد، وذلك على مسرح كلية الآداب بمقر الجامعة بالهفوف.ويهدف المعرض إلى زيادة اللياقة والوعي الصحي للطالبات في المراحل المختلفة من الحياة، ويشتمل على العديد من الأركان التي تهتم بصحة ولياقة المرأة.وقدمت على هامش المعرض عدة محاضرات وورشة عمل، حيث ألقت الدكتورة صباح عبدالله، محاضرة بعنوان "الصحة الإيجابية للمرأة"، وقدمت الدكتورة أماني البطراوي محاضرة أخرى بعنوان "تغذيتي سر صحتي"، فيما قدمت الدكتورة أماني البطراوي في اليوم الثاني من الفعالية ورشة عمل بعنوان "صحتي في لياقتي"، وألقت الطالبة رملة البطيان محاضرة بعنوان "تأثير التدخين على المرأة".// انتهى//13:42ت م0091