السعودية اليوم / فريق عطاء التطوعي بمنطقة الباحة يحتفل بـ " اليوم العالمي للتطوع "

الباحة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واساحتفل فريق عطاء التطوعي بمنطقة الباحة أمس ، باليوم العالمي للتطوع ، وذلك على مسرح بلدية بني كبير التابع لمحافظة بلجرشي .وأكد عضو مجلس إدارة جمعية البر الأهلية ببني كبير قائد فريق عطاء التطوعي سامي بن حمدان مرضي آل سحاب في كلمته التي ألقاها في الحفل ، أهمية العمل التطوعي ودوره في حياة الإنسان وما يحققه من أثر على الفرد ، منوهاً بالجهود التي يبذلها فريق عطاء التطوعي البالغ عددهم 50 متطوعاً نظير ما يقدمونه من خدمات تطوعية.ثم توالت فقرات الحفل التي تضمنت عرض فيلم وثائقي يتحدث عن فريق عطاء التطوعي وانجازاته ، وقصيده شعرية ، كما شاهد الجميع أوبريت بعنوان "العطاء شيمة شبابنا "، إلى جانب المشركات المختلفة من الشؤون الصحية ممثلة في مركز صحي بني كبير وعيادة التدخين وعيادة العدوى واللقاح ومركز طب الأسنان ، وبعض الخطاطون بالباحة ، وطلاب التطوع من ثانوية الأمام الشافعي ببني كبير.بعد ذلك وقع فريق عطاء التطوعي عدة شراكات تعاونية تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي ، وذلك مع جامعة الباحة ، وإدارة مرور الباحة والهيئة العامة للرياضة بالباحة ، والهلال الأحمر السعودي بالباحة ، والعيادات الطبية التخصصية " قوى الأمن " بالباحة ، وفريق صقور الباحة للدراجات النارية.وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين من الدوائر الحكومية والفرق التطوعية طيلة الفترة السابقة.// انتهى //13:41ت م0090