شكرا لقرائتكم خبر أمطار جدة تغلق نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي _ جدة

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أغلقت أمانة جدة صباح أمس نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بشكل موقت، وطريق الملك عبدالله باتجاه الغرب بسبب تجمع مياه الأمطار.

وأفاد المتحدث الرسمي بالأمانة محمد البقمي لـ «مكة»، بأن إغلاق النفق استمر في حدود الساعتين، موضحا أن هناك تجمعات أخرى في الطرقات الرئيسة، ولكنها ليست بحجم التجمعات داخل النفق حيث إنها لم تؤثر على الحركة المرورية.

من جهة أخرى ذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أنه نتيجة الأمطار على جدة أمس سجلت أعلى كمية أمطار في حي بني مالك بنسبة 34 ملم، فيما سجلت في حي الأمير فواز أقل كمية بمعدل 00.4 ملم خلال الأمطار التي هطلت على المحافظة من الـ 9 صباح الثلاثاء إلى الـ 9 صباح أمس.

كميات الأمطار على جدة من الأعلى للأقل:

بني مالك 34 ملم

الورود 29.6 ملم

ملعب الجوهرة 14.2 ملم

الروضة 10.8 ملم

أبحر 9.6 ملم

مطار الملك عبدالعزيز 1.6 ملم

مشروع الأمير فواز 00.4 ملم