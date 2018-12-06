إنقاذ 48 شخصا علقوا في أمطار الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ سكاكا
أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف أمس الأول، 48 شخصا علقوا في مواقع مختلفة نتيجة الأمطار وعملت على إيواء 4 أسر مكونة من 27 شخصا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد هطول غزير من الأمطار والبرد على المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن معظم البلاغات التي جرى استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار بالمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الكميات الكبيرة التي شهدتها المنطقة.
ودعا الضويحي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، وتجنب مجاري السيول والأودية وعدم المجازفة بالأرواح، وضرورة اتباع إرشادات السلامة وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولا بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.
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