تعزيز التعاون بين الجمارك ومكافحة المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أبرمت الهيئة العامة للجمارك والمديريـة العامة لمكافحة المخدرات أمس اتفاقية تضع وتحدد آلية العمل الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، بحضور رئيس محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني.

وتضمنت الآلية الجديدة تطوير وتعزيز التعاون القائم، ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين، كما اشتملت على تحقيق السبل التي من شأنها أن تسهم في تسهيل وتسريع عمليات تبادل المعلومات، وتحديد السبل المناسبة لتحقيق ذلك.

وأكدت الآلية أهمية عقد لقاءات دورية مشتركة تجمع مسؤولي القطاعين لمناقشة ما يستجد من أمور، ومناقشة المعوقات التي قد تعترض العمل التكاملي القائم بينهما، وذلك من أجل إيجاد الحلول الملائمة للتغلب عليها، ووضع الخطط والبرامج التي ترفع كفاءة الأداء لدى الكوادر العاملة في القطاعين.

وتأتي هذه المبادرة من القطاعين إدراكا منهما بأهمية تحقيق التعاون وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وذلك في سبيل مكافحة هذه الآفة، وتتبع أساليب تهريبها وترويجها.

وأوضح الحقباني أن خطة الجمارك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تيسير التجارة ورضا العملاء المتعاملين مع الجمارك، وكذلك أمن وسلامة المجتمع والاقتصاد الوطني، وزيادة تحقيق الإيرادات مما يجري استيراده عبر منافذ المملكة، مفيدا بأن الخطة أقرت في بداية 2017، وهي خطة لخمس سنوات مقبلة.

ولفت إلى أن التعاون بين الجمارك ومكافحة المخدرات أسهم خلال الفترة الماضية في ضبط 114 مليون حبة كبتاجون في المنافذ السعودية، كما ضبطت كميات من أنواع أخرى للمخدرات.

الاتفاقية تركز على:

رفع مستوى التعاون بين الجهتين

يعمل الموظفون بروح الفريق الواحد

جعل العمل مؤسسي