شكرا لقرائتكم خبر أيقونة التطوع رؤية طموحة في احتفالية مدني جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس احتفالية مديرية الدفاع المدني بالمحافظة باليوم العالمي للتطوع، وسط مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع العرب مول.

وافتتح المعرض المصاحب للفعاليات الذي أبرز مجهودات الجهات المشاركة الحكومية والأهلية في أعمال التطوع، مستمعا إلى شرح عن تلك الجهود والأعمال التي تضطلع بها الجهات المشاركة في أعمال التطوع بمدينة جدة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بجدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتطوع، من أجل إرساء خارطة طريق تنمية ثقافة التطوع وفق التنظيم المؤسس الجاذب للجهود، عادا احتفال الدفاع المدني بهذا اليوم خطوة لتحقيق رؤية الوطن وتطلعاته لمستقبل العمل التطوعي.

ولفت إلى أن أيقونة هذا العام جاءت تحت شعار «معا نتطوع لرؤية طموحة»، لتتوافق مع رؤية المملكة الطموحة في هذا المجال وغيره من المجالات، مؤكدا أن ثقافة التطوع والعون مغروسة في قلوب أبناء الوطن، كقيمة دينية أولا، وعادة أصيلة موروثة تربى عليها شباب الوطن، مما يجعلنا واثقين من نجاح مسيرة العمل التطوعي في المملكة، وفق تعزيز الجهود المبذولة من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، وجهات حكومية وأخرى أهلية لإيضاح مفهوم التطوع وقيمه السامية وآثاره على الفرد والمجتمع.

وأوضح الزهراني أن الفرق والجمعيات التطوعية والعمل التطوعي تتعاظم نتائجها وترتقي قيمتها كلما كان العمل منظما في ذاته، وموجها نحو أهدافه وغاياته، منوها بدور شراكة الدفاع المدني مع تلك الفرق والجمعيات التطوعية، لبناء مسارات وقواعد منظمة تكفل الاستفادة القصوى من وقت ومهارة كل متطوع، لتعطي نتائج عمل تطوعي واع ومنظم يفيد المجتمع.

من جانبه أعرب مسؤول فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التطوعي محمد آل مداوي عن سعادة المتطوعين بهذا اليوم الذي يمثل أجمل صورة في التكافل الاجتماعي، الذي هو ديدن القيادة الرشيدة في المملكة، وفطرة مجتمع هذا البلد المعطاء.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير مشعل بن ماجد الجهات الراعية والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع.