أمير مكة يضع حجر أساس مطار القنفذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي القنفذة وأبناء المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على ما تحظى به منطقة مكة المكرمة من رعاية واهتمام لم يقتصر عليها، بل شمل كل شبر من هذه البلاد.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى وضعه حجر أساس مطار القنفذة أمس «ليس بغريب اهتمام القيادة بالتنمية، فذلك كان ديدنها منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله»، لافتا إلى الدور الذي أصبحت تضطلع به المملكة عالميا، مستدلا بعضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وأضاف أن فكرة مطار القنفذة بدأت منذ أكثر من 10 أعوام، وجرت لأجل تحقيقها دراسة 14 موقعا حتى وقع الاختيار على الموقع الحالي شمال القنفذة، مبينا أن التنمية مرتبطة بالإنسان، وأن المهم العلم ثم العلم والعلم.

وعن أبرز مشروعات التنمية في المنطقة، أوضح أن هناك عددا من المشروعات من بينها الطائف الجديد الذي يجري تنفيذه حاليا، والفيصلية الذي باركه خادم الحرمين الشريفين، وكذلك مشروعات لمكة والمشاعر المقدسة رفع بها للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيتم البدء فيها حال الموافقة عليها، مشيرا إلى أن من بين أهم المشروعات الكبرى المنجزة قطار الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي إن مطار القنفذة يأتي ضمن مشروع «النموذج الموحد للمطارات»، تماشيا مع رؤية الهيئة في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، مشيرا إلى أن المشروع يعكس حرص الحكومة على توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين في مناطق المملكة كافة، ويجسد بكل وضوح مواكبة النمو السكاني في المملكة، واهتمامها الكبير بقطاع الطيران المدني ومنظومة المطارات في جميع المناطق.

وأفاد بأن الهيئة تهدف عبر المشروع إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة، كما يخدم المطار أهالي القنفذة، ومئات القرى والهجر التابعة والمجاورة لها، فيما يوفر المطار متطلبات النقل الجوي اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى توفير مئات الوظائف والفرص الاستثمارية العالية.

يذكر أن مشروع النموذج الموحد للمطارات يأتي انطلاقا من سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكاني بها وتعزيز مكانة المملكة عالميا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

مشروع مطار القنفذة