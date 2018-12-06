البيئة تبحث الاستفادة من أساتذة الجامعات في مجال الأبحاث الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس لقاء مع وكلاء جامعات سعودية للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك على هامش اليوم العالمي للتربة.

وتناول اللقاء مناقشة استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية في مجال الأبحاث الزراعية وآليات تنفيذها، بحضور المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان، ومستشار وكيل الوزارة للزراعة الدكتور عبدالرحمن الحبيب، وعدد من القيادات.

وأوضح الصقهان أن التوأمة العلمية تهدف إلى تحسين جودة البرامج البحثية العلمية المشتركة في جميع مجالات الزراعة وأنشطتها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية العلمية، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لزيادة الفاعلية والكفاءة في حل المشكلات والتحديات المشتركة، ورفع كفاءة البرامج التدريبية المشتركة.

وقال إن من أهداف التوأمة الاستفادة من أساتذة الجامعات في بناء قدرات زملائهم من الباحثين والعاملين في مراكز الأبحاث، وفتح قنوات اتصال دائمة بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الاستفادة من الباحثين في نقل خبراتهم البحثية والعلمية إلى طلاب الجامعات من خلال التدريب العلمي.

وأشار إلى أن محاور اللقاء تضمنت مناقشة تحديد مستهدفات وزارة البيئة وأولوياتها من الأبحاث العلمية، ودعوة الجامعات لطرح الأبحاث والابتكارات والحلول لهذه المستهدفات، والتي تشمل دراسة أهم المعوقات والمشاكل الفنية الزراعية التي تواجه المزارعين، منوها إلى أن الوزارة تركز في عام 2019 على إعداد بحوث علمية متخصصة في المياه المالحة، واستخدام التقنية الحديثة.

كما بين أن اللقاء ناقش عقد ورش عمل منتظمة بين الوزارة والجامعات لعرض أهم الأبحاث والدراسات والتوصيات، وعقد لقاء بحثي سنوي كبير يضم جميع الجامعات وجهات الوزارة المختلفة والهيئات والمنظمات داخل المملكة وخارجها لعرض أهم الأبحاث والتوصيات في مجال الزراعة.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للباحثين والدراسات والبحوث والتقارير المنفذة خلال السنوات الماضية حتى الآن.