السعودية | جبال نجران.. متحف سعودي ضخم للنقوش الصخرية

شكرا لقرائتكم جبال نجران.. متحف سعودي ضخم للنقوش الصخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشتهر منطقة #نجران في السعودية بالمواقع الأثرية والتاريخية، الغنية بالنقوش والكتابات التي تحكي قصص التاريخ والحضارات التي مرت بها، وما زالت صامدة على الرغم من مرور آلاف السنين، وخاصة #جبال_حمى التي يتم الإعداد لتسجيلها في قائمة التراث العالمي.

وتتجه نجران لأن تكون أكبر متحف مفتوح للنقوش الأثرية الصخرية على مستوى العالم، وفقاً لتوقعات علماء آثار سعوديين، ونتيجة لنتائج أبحاث الفرق البحثية العاملة حالياً في المنطقة، والتي تكتشف مزيداً من النقوش تضاف للعدد الكبير من النقوش المكتشف في فترات سابقة، وخاصة في موقع بئر حمى المليء بالنقوش والرسوم الصخرية.

وشهدت منطقة #نجران حضارات متعددة وضعتها من أهم المدن التي تزخر بالآثار والنقوش التاريخية، ويصل عدد المواقع الأثرية في المنطقة إلى أكثر من 100 موقع أثري.

وأظهرت الاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة نجران والتي تمت من خلال فرق سعودية ودولية متخصصة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حضارات تعود إلى العصر الحجري كانت تعيش في هذه المنطقة.

وتمتد أصول حضارات نجران حسب آخر الاكتشافات الأثرية إلى العصر الحجري القديم الأعلى، حيث عثر الباحثون فيها على آثار حضارة إنسانية تعود إلى هذه الفترة، كما عثر الباحثون على أثر بحيرات قديمة جداً تلاشت في العصر الحالي تدل على أن تلك المنطقة الواقعة في أحضان #الربع_الخالي كان لها أهمية تاريخية ما جعلها نقطة ارتكاز في صراع الممالك العربية القديمة الراغبة في السيطرة على تلك الواحة الخضراء التي يشكل موقعها أهمية اقتصادية بوصفها ممراً رئيسياً لأحد أهم طرق التجارة القديمة.