- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خالد بن أحمد: قطر أحرقت سفن عودتها لمجلس التعاون.. ليس الحل بـ"حب الخشوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد: إن التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل، "لا يهمنا"؛ مضيفاً "وجودُه من عدمه سيان"، وأضاف أن أهم الملفات المتوقع مناقشتها في القمة الخليجية المقبلة هو ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد وصف وزير الخارجية البحريني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الخلافَ مع قطر بـ"العميق جداً"، قائلاً: "وصل إلى نقطة لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس.. الدوحة أحرقت جميع سفن العودة".
وأكد أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه، وأن على الدوحة "إصلاح نفسها.. الخلاف لن يُحل بـ(حب الخشوم)؛ فلا بد من اتفاق ونظام جديدين، ووضع الدوحة تحت المجهر".
وأضاف: "قطر استعانت بقوات أجنبية؛ عوضا عن قوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة"؛ واصفاً القوات الأجنبية التي نشرتها الدوحة على أراضيها بـ"أكبر تهديد" لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت موقفاً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر منذ يونيو 2017؛ بسبب دعمها للإرهاب، وتقويض سيادة الدول المجاورة لها بتمويلها لميليشيات وحركات متشددة وتعاونها مع إيران.
خالد بن أحمد: قطر أحرقت سفن عودتها لمجلس التعاون.. ليس الحل بـ"حب الخشوم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد: إن التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل، "لا يهمنا"؛ مضيفاً "وجودُه من عدمه سيان"، وأضاف أن أهم الملفات المتوقع مناقشتها في القمة الخليجية المقبلة هو ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد وصف وزير الخارجية البحريني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الخلافَ مع قطر بـ"العميق جداً"، قائلاً: "وصل إلى نقطة لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس.. الدوحة أحرقت جميع سفن العودة".
وأكد أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه، وأن على الدوحة "إصلاح نفسها.. الخلاف لن يُحل بـ(حب الخشوم)؛ فلا بد من اتفاق ونظام جديدين، ووضع الدوحة تحت المجهر".
وأضاف: "قطر استعانت بقوات أجنبية؛ عوضا عن قوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة"؛ واصفاً القوات الأجنبية التي نشرتها الدوحة على أراضيها بـ"أكبر تهديد" لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت موقفاً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر منذ يونيو 2017؛ بسبب دعمها للإرهاب، وتقويض سيادة الدول المجاورة لها بتمويلها لميليشيات وحركات متشددة وتعاونها مع إيران.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:51 AM
وصف القوات الأجنبية التي نشرتها على أرضها بأكبر تهديد وقال: لا يهمنا تمثيل "الدوحة"
قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد: إن التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد المقبل، "لا يهمنا"؛ مضيفاً "وجودُه من عدمه سيان"، وأضاف أن أهم الملفات المتوقع مناقشتها في القمة الخليجية المقبلة هو ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد وصف وزير الخارجية البحريني، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الخلافَ مع قطر بـ"العميق جداً"، قائلاً: "وصل إلى نقطة لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس.. الدوحة أحرقت جميع سفن العودة".
وأكد أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه، وأن على الدوحة "إصلاح نفسها.. الخلاف لن يُحل بـ(حب الخشوم)؛ فلا بد من اتفاق ونظام جديدين، ووضع الدوحة تحت المجهر".
وأضاف: "قطر استعانت بقوات أجنبية؛ عوضا عن قوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة"؛ واصفاً القوات الأجنبية التي نشرتها الدوحة على أراضيها بـ"أكبر تهديد" لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت موقفاً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر منذ يونيو 2017؛ بسبب دعمها للإرهاب، وتقويض سيادة الدول المجاورة لها بتمويلها لميليشيات وحركات متشددة وتعاونها مع إيران.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خالد بن أحمد: قطر أحرقت سفن عودتها لمجلس التعاون.. ليس الحل بـ"حب الخشوم" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن أحمد: قطر أحرقت سفن عودتها لمجلس التعاون.. ليس الحل بـ"حب الخشوم" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .