- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قررت شركة "نستله" سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي على جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.
ووفق "رويترز"، قال فرع "نستله" في ألمانيا على موقعه الإلكتروني مساء أمس الأربعاء: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجاً من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع.. ندعوكم للتوجه فوراً إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".
وحذرت "نستله" الآباء من استخدام منتج ألفامينو، إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأوضحت أنه من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.
"نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-06
قررت شركة "نستله" سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي على جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.
ووفق "رويترز"، قال فرع "نستله" في ألمانيا على موقعه الإلكتروني مساء أمس الأربعاء: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجاً من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع.. ندعوكم للتوجه فوراً إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".
وحذرت "نستله" الآباء من استخدام منتج ألفامينو، إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأوضحت أنه من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:44 AM
قالت: قد يصاب الطفل إذا تناول منتجاً منها بالإعياء وأعراض مختلفة
قررت شركة "نستله" سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي على جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.
ووفق "رويترز"، قال فرع "نستله" في ألمانيا على موقعه الإلكتروني مساء أمس الأربعاء: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجاً من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع.. ندعوكم للتوجه فوراً إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".
وحذرت "نستله" الآباء من استخدام منتج ألفامينو، إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأوضحت أنه من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "نستله" تسحب منتجاً مخصصاً للأطفال من ألمانيا وتحذر من هذه الشحنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .