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انت الان تتابع خمسة مفقودين بعد تصادم طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون أمريكيون ويابانيون: إن خمسة من أفراد الجيش الأمريكي فُقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية في الجو وسقوطهما في البحر قبالة سواحل اليابان اليوم الخميس، خلال تدريب على إعادة التزود بالوقود.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن قواتها البحرية أنقذت اثنين حتى الآن من بين سبعة من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن الطائرتين وإحداهما من طراز هورنت إف/إيه 18، والأخرى من طراز هركيوليز كي.سي- 130.
وأضافت الوزارة أن أحدهما في حالة مستقرة في قاعدة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية؛ بينما عثر على الآخر بعد نحو عشر ساعات من التصادم ونقلته سفينة حربية يابانية. وتواصلت مساعي البحث عن الخمسة الباقين.
من جهته، ذكر وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي أن "الحادث مؤسف؛ لكن تركيزنا حالياً ينصبّ على البحث والإنقاذ، وستردّ اليابان بالشكل الملائم فور الكشف عن تفاصيل الحادث".
خمسة مفقودين بعد تصادم طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة اليابانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-06
قال مسؤولون أمريكيون ويابانيون: إن خمسة من أفراد الجيش الأمريكي فُقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية في الجو وسقوطهما في البحر قبالة سواحل اليابان اليوم الخميس، خلال تدريب على إعادة التزود بالوقود.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن قواتها البحرية أنقذت اثنين حتى الآن من بين سبعة من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن الطائرتين وإحداهما من طراز هورنت إف/إيه 18، والأخرى من طراز هركيوليز كي.سي- 130.
وأضافت الوزارة أن أحدهما في حالة مستقرة في قاعدة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية؛ بينما عثر على الآخر بعد نحو عشر ساعات من التصادم ونقلته سفينة حربية يابانية. وتواصلت مساعي البحث عن الخمسة الباقين.
من جهته، ذكر وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي أن "الحادث مؤسف؛ لكن تركيزنا حالياً ينصبّ على البحث والإنقاذ، وستردّ اليابان بالشكل الملائم فور الكشف عن تفاصيل الحادث".
06 ديسمبر 2018 - 28 ربيع الأول 1440
11:29 AM
قال مسؤولون أمريكيون ويابانيون: إن خمسة من أفراد الجيش الأمريكي فُقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية في الجو وسقوطهما في البحر قبالة سواحل اليابان اليوم الخميس، خلال تدريب على إعادة التزود بالوقود.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن قواتها البحرية أنقذت اثنين حتى الآن من بين سبعة من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن الطائرتين وإحداهما من طراز هورنت إف/إيه 18، والأخرى من طراز هركيوليز كي.سي- 130.
وأضافت الوزارة أن أحدهما في حالة مستقرة في قاعدة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية؛ بينما عثر على الآخر بعد نحو عشر ساعات من التصادم ونقلته سفينة حربية يابانية. وتواصلت مساعي البحث عن الخمسة الباقين.
من جهته، ذكر وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي أن "الحادث مؤسف؛ لكن تركيزنا حالياً ينصبّ على البحث والإنقاذ، وستردّ اليابان بالشكل الملائم فور الكشف عن تفاصيل الحادث".
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المصدر : الخليج 365
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